Udinese – Dall’Argentina ecco la bomba: “Non giocheranno in campionato”

Dall'Argentina arriva una notizia incredibile con la squadra che si prepara a tutte le evenienze. Ecco la decisione dei giocatori

Redazione

Il team bianconero si prepara in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di un match che non sarà semplice e in cui bisognerà dare tutto sul campo per poter portare a casa i tre punti. L'Hellas Verona non vive un momento di classifica positivo e di conseguenza davanti al suo pubblico vuole il successo a tutti i costi. L'Udinese, probabilmente, dovrà fare a meno di un giocatore estremamente importante come Nehuen Perez. Il difensore centrale vuole essere protagonista, ma tornerà dalla nazionale solo venerdì e di conseguenza avrà poco tempo per poter preparare al meglio il match. Nel frattempo sempre dalla nazione del Sud America arriva una comunicazione abbastanza importante.

Ecco il pensiero secondo la testata Doble Amarilla: "Coloro che prenderanno parte al Mondiale in Qatar chiederanno ai rispettivi club di appartenenza di essere esonerati dall'ultima gara dei rispettivi tornei per potersi aggregare in anticipo alla Selezione, che debutterà il 22 novembre contro l'Arabia Saudita. In questa richiesta saranno supportati da entrambi le federazioni: l'Afa e la Conmebol". Questa decisione potrebbe far cambiare tutto e di conseguenza diverse squadre italiane dovranno fare a meno dei loro campioni. Anche l'Udinese (se questa decisione venisse confermata) potrebbe avere più di qualche problema.

Un'assenza pesante

Il giocatore indiziato e che molto probabilmente verrà convocato dalla nazionale argentina, essendone diventato un punto fermo da un anno a questa parte è Nehuen Perez. Di conseguenza non solo il match contro il Verona di lunedì sera è a rischio, ma anche lo scontro di campionato con il Napoli del 13 novembre potrebbe saltare all'ultimo minuto. Una situazione davvero incredibile e che aspetteremo per scoprire in che modo potrà evolversi. Sicuramente l'appoggio delle due federazioni potrebbe fare la differenza. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i dettagli sul mercato bianconero. Ecco tutte le novità sullo spagnolo Gerard Deulofeu <<<