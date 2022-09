Sassuolo – Udinese / Nehuen Perez: “Faccio sempre il meglio per il team”

Il team bianconero si prepara al sesto incontro del suo campionato. La società guidata dai Pozzo è felice per l'ottima partenza e il buonissimo approccio del nuovo tecnico. L'idea è quella di continuare a stupire, sin dal match che inizierà tra poco meno di un'ora. Dopo una campagna acquisti, dispendiosa (soprattutto per riuscire a mantenere i migliori giocatori della passata stagione) adesso l'Udinese deve ambire al massimo e non porsi limiti. Il gioco mostrato in campo è perfetto e tutti hanno dimostrato di avere le capacità giuste per mettere in difficoltà le avversarie. Intanto poco prima del fischio d'inizio ha detto la sua uno dei giocatori su cui è stato costruito questo nuovo progetto, stiamo parlando di Nehuen Perez. Ecco le sue parole in vista dello scontro di questo pomeriggio contro il Sassuolo.