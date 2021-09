Notizie Udinese – Svelati orario e data del match di Coppa Italia

La Figc ha svelato la data e l'orario del match di Coppa Italia dell'Udinese valido per i sedicesimi di finale.

Dopo il bell' inizio di campionato, l'Udinese è costretta a fermarsi a causa della sosta nazionali. I bianconeri torneranno in campo domenica 12 settembre alle ore 15 contro lo Spezia. In questi dieci giorni, Luca Gotti avrà la possibilità di vedere da vicino gli ultimi arrivi. Tuttavia, per non perdere troppo il ritmo partita, la società ha organizzato un'amichevole per sabato alle ore 16. L'avversario sarà il Dolomiti Bellunesi, squadra che milita in Serie D. Nel frattempo, c'è una novità che riguarda il match di Coppa Italia contro il Crotone. Scopriamola insieme.