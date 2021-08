Notizie Udinese – Molina: ”Sto vivendo una favola. Ringrazio Gotti”

Nahuel Molina si è raccontato a 360° in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni

Nauhel Molina è stata una delle vere rivelazioni dello scorso campionato. L’esterno argentino arrivato dal Boca Juniors a parametro zero, dopo un primo periodo di adattamento ha trovato nella città di Udine l’ambiente ideale per poter crescere. Libero dalle pressioni che troppo spesso affliggono i giovani calciatori stranieri che approdano nel campionato italiano. Nella stagione passata, il classe '98 ha segnato due gol e fornito cinque assist in ventinove partite (18 da titolare). Grazie alle ottime prestazioni, si è anche guadagnto la convocazione in nazionale per la Copa America. Torneo vinto proprio dalla sua Argentina. Molina si è raccontato a 360° in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue principali dichiarazioni.

Udinese e Argentina

L'esterno bianconero ha esordito così. ''Sto vivendo una favola. In un anno ho conquistato il posto da titolare in Europa, in Serie A con l’Udinese e ho vinto la Coppa America giocando nell’Argentina di Leo Messi, il mio idolo fin da bambino. Lo considero un genio. Questa mia crescita è merito anche di Luca Gotti. A lui devo tanto perché dal primo giorno ho sentito grande fiducia. Mi fa imparare dagli errori. Mi insegna a tenere la linea e vuole che vada all’attacco'' - prosegue Molina - ''De Paul? Sia con l'Udinese che con l'Argentina mi ha aiutato molto. Mi ha dato una direzione. Lo ringrazio. Adesso che è andato via, io e Pereyra abbiamo maggiore responsabilità, ma qui c’è gente esperta come Okaka, Nuytinck, Samir'' - ma non finisce qui - ''L'anno scorso siamo stati penalizzati dai troppi infortuni e dal covid. Stavolta speriamo di fare qualcosa in più della salvezza''.

Esordio contro la Vecchia Signora

Domani, i friulani esordiranno in campionato contro i ragazi di Allgeri. Molina la pensa in questo modo. ''Il mio gol dell'anno scorso contro i bianconeri me lo ricordo molto bene. Pereyra che dà palla a Rodri che mi serve sulla corsa e batto Szczesny. Poi sbagliammo sia noi, ma anche l’arbitro che diede quella punizione a loro a sette minuti dalla fine'' - continua l'argentino - ''Secondo me Stryger il fallo l'ha subito, non commesso. Domani sarà molto dura. Ci proveremo.'' Nel frattempo, ecco le probabili scelte di formazione dei due tecnici. Scopriamole insieme <<<