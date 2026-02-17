Udinese – Arizala pronto per la maglia da titolare? Il punto sul Bologna

La squadra bianconera sta lavorando in vista dei prossimi incontri di campionato. Una team che ha bisogno di riscattarsi dopo una doppia prestazione negativa. Contro il Bologna potrebbe arrivare un nuovo colpo di mercato decisamente interessante. O meglio l'esordio di uno dei grandi nomi arrivati in Inverno.
L'Udinese si avvicina al prossimo incontro di campionato, ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita e sul campo da gioco
L'esterno Arizala arrivato ai danni dei rossoneri di Milano, potrebbe partire titolare nel corso del prossimo match? Decisione difficile da capire, anche se al momento potrebbe prevalere ancora la panchina e soprattutto la crescita per entrare nei meccanismi della società nel miglior modo possibile. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Nuovo bomber per i bianconeri? Arriva in estate <<<
