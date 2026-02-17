Notizie Udinese – Mlacic in campo? Il punto sul difensore croato

Mlacic ha grande voglia di fare la differenza, ecco tutti i dettagli sul difensore centrale pronto per dire la sua sul campo da gioco

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e nella sfida contro il Bologna potrebbero esserci dei cambiamenti incentivati anche dal rendimento della squadra nel corso delle ultime due sfide. Contro il club detentore della Coppa Italia potrebbe farsi vedere sul campo da gioco, Branimir Mlacic ?

Il difensore centrale bianconero è arrivato in Friuli Venezia Giulia per fare la differenza sul campo da gioco. L'obiettivo è quello di essere titolare sin da subito e questa settimana potrebbe essere decisiva per inserirsi nel migliore dei modi all'interno del club.