L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra bianconera nelle ultime ore ha come obiettivo il riscatto sostanziale del club dopo due prova al di sotto delle aspettative. Passiamo alle dichiarazioni di Daniele Padelli a TV12.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Padelli: “Diamo il massimo per raggiungere alti livelli”
udinese
News Udinese – Padelli: “Diamo il massimo per raggiungere alti livelli”
Padelli ha fatto il punto sulla stagione che sta vivendo l'Udinese in quel di TV12. Non perdiamo un secondo ed ecco le sue dichiarazioni
"Dopo la prestazione negativa contro il Lecce avevamo voglia di riscattarci in quel di Sassuolo e posso dire che ci siamo riusciti per lunghi tratti, visto che siamo passati in vantaggio ed abbiamo gestito senza grossi affanni. Un uno/due che fatico a spiegarmi e che ci ha portato ad essere sotto ed impossibilitati a reagire". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Possibile addio a giugno? L'attacco non convince <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA