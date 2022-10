Udinese – Arriva la bomba: un fondo americano vuole entrare in società

Il team bianconero continua ad allenarsi in vista del match con la Cremonese. Nel frattempo i Pozzo preparano una rivoluzione societaria

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare sui campi da gioco per preparare nel miglior modo possibile il prossimo incontro di campionato. Nel frattempo, però, la società sta preparando una vera e propria rivoluzione. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale: il Messaggero Veneto. La dirigenza di Watford ed Udinese sono pronte per fare un'operazione in cooperazione di cessione delle quote. Si parla di un affare importante e che coinvolgerebbe un fondo americano. Le cifre fanno rabbrividire e soprattutto si parla di una parte di ogni società. Entriamo nel dettaglio ed andiamo a scoprire le possibili soluzioni di questo affare dell'ultimo minuto, anzi, dell'ultimo secondo.

Il fondo americano che sembra aver contattato entrambi i Pozzo (Giampaolo per l'Udinese e Gino per il Watford) sembra essere interessato ad entrare in società cercando di acquistare entrambi i club. Sicuramente non è una situazione semplice e di conseguenza bisognerà valutare al meglio ogni possibile sviluppo, ma al momento le persone che provengono dagli States sembrano fare sul serio. Sul piatto ci sono ben 200 milioni a squadra all'incirca per ottenere tutto il pacchetto azionario, anche se una buona percentuale deve restare in mano ai Pozzo (si parla del circa dieci%).

Una trattativa clamorosa — Se per l'Udinese ci avviciniamo e probabilmente superiamo i 200 milioni, non è la stessa cosa per il Watford che fino a quando sarà relegato alla Championship non può valere una cifra così elevata. Infatti la società inglese sarebbe stata valutata poco più di 165 milioni euro. In caso di promozione, però, i numeri cambierebbero e non di poco visto che si potrebbe facilmente passare ai 230 milioni visto che i club di Premier League valgono sicuramente di più. La situazione resta in evoluzione e nessuno può sottovalutare questa operazione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti gli aggiornamenti sul mercato bianconero. Una big vuole Becao: le cifre <<<