Udinese – Arriva la chiamata del Mancio? / Silvestri altro clean sheet

Se questa Udinese tiene ancora accesi e vivi i sogni per un piazzamento nelle prossime competizioni europee lo deve soprattutto ad un giocatore che sta veramente facendo una stagione da paura. Stiamo parlando dell'estremo difensore Marco Silvestri. Il portiere è arrivato in bianconero un anno e mezzo fa e da quel momento le sue prestazioni sono state solo in crescendo. Non è un caso che sia uno dei migliori portieri italiani in circolazione da diverso tempo e va ricordato a tutti che la dirigenza bianconera ha speso meno di tre milioni per assicurarselo. Dopo tante gavetta si può finalmente godere anche il suo posto nella massima serie del calcio italiano, ma con un occhio a quello che è il suo sogno.

Non lo ha mai nascosto ed anzi ogni tanto cerca anche di far partire qualche appello. Marco Silvestri vuole giocare a tutti i costi un match con la maglia della nazionale italiana, non sarà facile ma tra qualche giorno ci saranno le convocazioni di mister Roberto Mancini. L'ex portiere del Verona sa benissimo che merita una chance, solo per quello che ha fatto vedere sul campo da gioco nel corso di questa stagione. Solamente che la chiamata non è scontata per via della grandissima concorrenza che c'è in quel ruolo.

Le possibilità — Ad oggi è difficile anche dare un vero e proprio numero o una percentuale effettiva. Molto dipenderà dalle idee di mister Mancini anche se è quasi certo che Silvestri è già pronto e si merita una chiamata dalla nazionale. Bisogna ancora attendere qualche ora e poi si scoprirà la decisione finale.