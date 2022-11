Udinese – Enzo Ebosse ed un’avventura mondiale mai iniziata: il punto

Il team bianconero si prepara ed inizia a lavorare sui campi del Bruseschi in vista della seconda parte di questa stagione. L'obiettivo è quello di continuare un'annata iniziata in maniera spaventosa e continuata in buon modo. Ad oggi, manca ancora qualcosa per poter raggiungere definitivamente un piazzamento in Europa. Al momento, però, la squadra deve fare a meno di diversi giocatori importanti per via dei Mondiali e soprattutto degli infortuni che stanno caratterizzando questo periodo. Tra i tanti giocatori assenti in quel di Udine, solo uno è impegnato con la competizione iridiata. Ecco il punto sul difensore centrale Enzo Ebosse .

Il giocatore del Camerun non sta vivendo un grande momento in nazionale, si aspettava di essere una risorsa importante per la squadra e in pochissimo tempo (invece) si è trovato a fare un ruolo da comprimario. Mentre nelle amichevoli prima del mondiale aveva sempre trovato spazio, ad oggi, non ha ancora esordito nel corso di questo mondiale in Qatar. Nonostante manchi (molto probabilmente) una sola partita alla fine della competizione per la sua nazionale, potrebbe non scendere mai sul campo da gioco. Passare il turno sarà molto difficile, visto che occorre una vittoria con almeno due gol di scarto contro il Brasile che è la grande favorita di questo torneo. Allo stesso tempo non basterebbe, visto che andrebbe aggiunta anche una vittoria da parte della Serbia contro la Svizzera.