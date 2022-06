Udinese – Arriva il primo posto in una speciale classifica: ecco quale

Il team bianconero continua il suo momento di crescita ed inizia a preparare la prossima stagione. Ecco tutti gli obiettivi della società

Il team bianconero inizia a lavorare in vista della prossima stagione, stiamo parlando di una squadra che vuole continuare a sorprendere tutti dopo una conclusione ad alto livello. Nonostante il cambio della guida tecnica si cercherà di fare comunque la differenza. Al posto di Gabriele Cioffi ha firmato (ieri pomeriggio) Andrea Sottil che arriva dalla cadetteria e si metterà in mostra, per la prima volta, nel calcio che conta. Anche a livello di organico potrebbe cambiare più di qualcosa e bisogna continuare a muoversi nel miglior modo possibile sul mercato. Solo in questo modo si può mantenere una squadra competitiva e con molta voglia di migliorarsi. Intanto la Lega ha premiato la società delle zebrette con un primo posto in classifica. Ecco il premio tanto agognato.

Il primato

Proprio la Lega Calcio ha conferito il premio all'Udinese per il miglior manto erboso della massima serie del calcio italiano. Stiamo parlando di una squadra che ha puntato da diverso tempo nelle infrastrutture ed infatti da quasi un lustro possiede uno stadio di proprietà (una delle poche squadre nella nostra penisola). La classifica è stata stipulata nelle scorse ore e il motivo per cui la società friulana è stata posizionata al primo posto è perché il suo campo è vivibile per 365 giorni all'anno, come ogni impianto moderno dovrebbe fare. Ecco le parole del direttore generale Collavino.

Il D.G.

"Nel corso degli anni, abbiamo profuso sforzi, in termini di risorse e competenze, per rendere il campo della Dacia Arena un tappeto in grado di esaltare i contenuti tecnici delle partite, in linea con la bellezza del nostro stadio, location ideale per godersi lo spettacolo della Serie A. Prima di tutto vorrei ringraziare i ground managers che in associazione con la società hanno fatto il massimo per questo stadio e questo campo".

