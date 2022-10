Udinese – Arriva il ritiro di un ex: Asamoah da l’addio al calcio giocato

Arriva l'addio al calcio giocato da parte di una delle frecce dell'ex Udinese di Guidolin. Oggi appende gli scarpini al chiodo Asamoah

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Oggi, però, è una giornata molto importante anche per un calciatore che per moltissimo tempo è rimasto nell'orbita Udinese e si è tolto diverse soddisfazioni con la maglia friulana sulle spalle. Il protagonista dell'articolo è il ghanese Kwadwo Asamoah. Il difensore laterale ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e ritirarsi ufficialmente dal calcio giocato. Nelle ultime stagioni ha collezionato le maglie di grandi società blasonate come i neroazzurri (adesso allenati da Simone Inzaghi) e i bianconeri che all'epoca erano guidati da Antonio Conte.

In bianconero il giocatore ha collezionato ben 134 presenze e si è tolto molte soddisfazioni, visto che oltre a conquistare la qualificazione in Champions League è riuscito a mettere a referto ben otto gol ed anche nove assist. Sicuramente un talento capace di fare la differenza e che infatti dopo averlo pagato solo un milione, i Pozzo sono riusciti a ricavare una plusvalenza monstre proprio grazie alla sua cessione. 18 i milioni che hanno pagato i bianconeri di Torino pur di aggiudicarsi le prestazioni del giocatore ghanese. In quegli anni nel capoluogo torinese si è tolto parecchie soddisfazioni ed è stato in grado di giocare il suo miglior calcio. Alla fine della carriera può vantare un vero e proprio palmares da sogno.

I trofei vinti

Il difensore dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, può vantare ben sei scudetti vinti a cui vanno aggiunte anche quattro coppe Italia e ben tre supercoppe italiane. Il talento partito dal Bellinzona in Svizzera è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante per più di dieci anni sulle fasce del campionato italiano. Ora è arrivato il momento di iniziare una nuova avventura.