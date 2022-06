Notizie Udinese – Arriva l’ufficialità / Quando verrà presentata la Serie A

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una società che vuole fare la differenza: le ultime

Redazione

Il team bianconero si avvicina alla prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di continuare a sorprendere come fatto nel finale della scorsa annata. Dall'ultimo match giocato (probabilmente il più bello) sono già cambiate parecchie cose. La società ha cambiato la sua guida tecnica anche con un certo lato di sorpresa generale visto che il rapporto con Gabriele Cioffi sembrava essere alle stelle e il divorzio è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Il merito della dirigenza è stato quello di farsi trovare subito pronta e con attenzione verso il futuro. Nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità ed è stato ipotecato e firmato il nuovo contratto, stiamo parlando dell'arrivo di Andrea Sottil (ex bianconero). Intanto è arrivata la prima data ufficiale della prossima Serie A. Ecco di cosa stiamo parlando. Prende piede una nuova stagione.

Il calendario

Adesso è ufficiale e sicuramente non si può tornare indietro. La prossima stagione del calcio italiano verrà presentata tra poco meno di un mese, per l'esattezza il 24 di Giugno. Solo in quella data potremo scoprire il prossimo calendario e di conseguenza tutti gli accoppiamenti dell'Udinese. Le prossime ore potrebbero essere decisive per decidere anche un vero e proprio colpo di calciomercato. Non perdere le ultime sulla società friulana.

Il colpo di mercato

Il giocatore al centro dell'articolo potrebbe arrivare in bianconero anche prima della presentazione dei calendari. Stiamo parlando di un talento non indifferente e che non vede l'ora di dire la sua nella massima serie del calcio italiano. Quest'anno ha fatto il massimo con la maglia del Brescia ed ora non vede l'ora di provare il grande salto. Non perdere le parole del suo agente che esprime il pensiero sul team bianconero. Andrea Cistana pensa al suo futuro. Un affare non semplice ma che prende quota. Le parole dell'agente <<<