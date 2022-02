Udinese – Arrivato come oggetto misterioso / Ora vuole la maglia da titolare

Il giocatore al centro dell'articolo è arrivato con aspettative molto basse. Nell'ultimo periodo, però, sta facendo la differenza: le ultime

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Si parla di sfide tutt'altro che semplici e che permetterebbero alla società di poter ipotecare (senza grossi patemi d'animo) la permanenza nella massima serie del calcio italiano. Il tecnico Gabriele Cioffi pretende la massima attenzione da parte dei componenti del team, visto che già sabato alle ore 15 ci sarà un vero e proprio scontro titanico. Si parla della sfida che si giocherà alla Dacia Arena di Udine e che vedrà faccia a faccia l'Udinese e la Sampdoria. Parliamo di due squadre (che in questo momento) sono appaiate in classifica. Intanto ci sono novità su chi potrebbe scendere in campo: le ultime.