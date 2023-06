Udinese – Ufficiale: Federico Balzaretti è il nuovo direttore dell’area tecnica

Federico Balzaretti è il nuovo direttore dell'area tecnica bianconera. Il contratto è stato firmato proprio in queste ore e a partire da domani mattina andrà a sostituire Pierpaolo Marino che ha seguito l'Udinese dallo scorso 2019. Questa sarà una grande occasione per l'ex calciatore anche di Palermo e Roma. Avrà la sua chance con una società che milita nella massima serie del calcio italiano e sicuramente vorrà fare di tutto per mettersi in mostra. L'obiettivo è quello di far capire a tutti che oltre dentro il campo, Federico può essere fondamentale anche al di fuori. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere il comunicato ufficiale emanato dal club friulano proprio qualche minuto fa.