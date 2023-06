Udinese – Dall’arrivo di Lucca a Ranocchia / La giornata bianconera

L'addio del direttore Pierpaolo Marino non ha fermato l'Udinese. Il team bianconero continua a lavorare in entrata ed ha intenzione di chiudere un colpo molto importante nelle prossime ore. La società ha già trovato l'accordo con il Pisa e sembra essere solo questione di dettagli prima che Lorenzo Lucca possa firmare per il club del Friuli Venezia Giulia. L'Udinese sembra aver chiuso per un prestito con diritto di riscatto fissato ad otto milioni di euro. Una cifra non troppo elevata, ma che potrebbe responsabilizzare un calciatore che sembra essersi perso dopo il grande avvio con la maglia del Pisa.

Non solo Lucca per il mercato in entrata della società bianconera. In queste ultime ore si sta valutando anche un innesto di livello nel mezzo del campo. Il nome che sembra poter stregare la dirigenza è quello di Filippo Ranocchia che quest'anno ha giocato al Monza. Il calciatore di proprietà della Vecchia Signora, verrà di nuovo girato in prestito e proprio per questo motivo sono diverse le squadre alla porta che attendono delle novità. Tra le tante sembra esserci (oltre l'Udinese) anche l'Empoli. Per quello che potrebbe essere un bel derby all'italiana.