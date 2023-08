Udinese – Dall’arrivo di Samardzic al ritorno di fiamma per Tucu / Giornata

Il calciatore serbo Lazar Samardzic è pronto per la sua nuova esperienza in neroazzurro. Nello stesso tempo si avvicina il ritorno del Tucu

Redazione

Destini incrociati per due dei calciatori più importanti di tutta la passata stagione. Da una parte abbiamo Lazar Samardzic che oramai è un promesso sposo della società neroazzurra di Milano, mentre dall'altra ci potrebbe essere il ritorno del capitano Roberto "El Tucu" Pereyra. Il loro futuro sembra essere più che mai legato in questi giorni e vedremo se effettivamente l'arrivo del calciatore argentino nelle prossime ore prenderà quota oppure resterà un sogno legato ad una possibile occasione. Resta un dato di fatto che l'ex Watford ad oggi non ha ancora firmato per nessuna squadra e si trova a meno di due settimane dall'inizio del campionato senza un team o comunque la parvenza di una nuova società.

Ricordiamo che in queste ore ha rispedito al mittente l'offerta che gli aveva recapitato l'agente Federico Pastorello. Il Besiktas aveva messo sul piatto un biennale con possibile prolungamento per il terzo anno a praticamente due milioni netti per stagione. Un ottimo contratto che gli avrebbe addirittura permesso di giocare la prossima Conference League. Ad oggi però il canterano del River Plate si sta ancora allenando nella città di Udine e di conseguenza sembra davvero poter arrivare il terzo matrimonio tra le parti.

Chiusura dell'affare — In queste ore in quel di Roma sta svolgendo tutte le visite mediche di rito il calciatore italiano Giovanni Fabbian. Domani dovrebbe arrivare l'ufficialità definitiva con annuncio su tutti i canali social. Vedremo se effettivamente il calciatore ex Reggina riuscirà a caricarsi sulle spalle l'eredità del talento serbo o ci vorrà anche l'aiuto di un nuovo innesto come Roberto Pereyra. Il momento della verità si avvicina e nelle prossime ore scopriremo quale sarà la scelta del calciatore e soprattutto del club gestito dai Pozzo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in uscita. Finisce la telenovela Samardzic <<<