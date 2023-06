News Udinese – Arslan: “Avevo offerte in Europa, ma volevo l’Australia”

Il calciatore tedesco di origini turche Tolgay Arslan ha commentato la sua decisione di andare a giocare presso un nuovo team in Australia. Un momento che sicuramente ha sorpreso diversi suoi fans, ma a quanto pare una scelta che frullava nella testa del centrocampista già da diverso tempo. Ecco tutti i retroscena della trattativa: "Avevo una voce dentro che mi diceva che sarei andato a giocare in Australia". Il calciatore ha poi continuato: "A gennaio ne ho parlato con l'Udinese e la squadra mi ha messo sul piatto un contratto che andava avanti per le prossime quattro stagioni". Infine: "Io ho sentito un richiamo troppo forte dall'Australia e proprio per questo ho deciso. Avevo anche diverse offerte dall'Europa". Una scelta di cuore, ma soprattutto una decisione che nessuno si sarebbe mai aspettato fino a qualche giorno fa. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime su un altro calciatore in scadenza. Ecco il nuovo team per il Tucu Pereyra <<<