News Udinese – Nuovo nome per la difesa arriva dalla Germania / Il punto

Il nuovo difensore dei bianconeri in vista dell'anno prossimo arriverà il primo di Luglio. Non stiamo parlando di un calciatore del tutto nuovo per i tifosi delle zebrette. Il protagonista è proprio un centrale che ha già esordito con la maglia dell'Udinese. Il protagonista dell'articolo è Filip Benkovic. Nel corso della stagione appena trascorsa in terra tedesca ha superato le aspettative. Ha fatto davvero bene, a tal punto che l'Eintracht Braunschweig deve rinunciare al giocatore, ma a malincuore. Quest'anno per lui sono arrivate diciannove presenze e tutte da titolare, le uniche volte che si è dovuto accomodare in panchina, sono state per via di un infortunio all'anca. Con il passare delle giornate è stato fondamentale per contribuire alla salvezza del team ed adesso sembra essere pronto per dire la sua anche con la maglia dell'Udinese.