Ex Udinese – Arslan, buona la prima / Doppietta con il Melbourne City

Tolgay Arslanha iniziato ufficialmente in queste ore la sua nuova avventura in quel dell'Australia. Il calciatore ha grande voglia di mettersi sin da subito in mostra e per molti si pensava non sarebbe stato semplice, ma le sue giocate hanno parlato in maniera completamente diversa. Primo incontro e doppietta messa a referto. Il calciatore tedesco con marcate origini turche ha condotto alla vittoria il Melbourne City con un risultato finale di 2-3. Una partita dalle mille emozioni visto che si è partiti con il doppio svantaggio per la squadra australiana e solo dopo è arrivata una grande rimonta che ha condotto alla vittoria al 94esimo minuto.