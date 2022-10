News Udinese – Arslan alla Gazzetta: “Siamo forti e abbiamo tanta qualità”

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato, una sfida non semplice contro una squadra solida come il Verona: le ultime

Tolgay Arslan in pochissimo tempo sta diventando sempre di più un giocatore fondamentale in vista del continuo del campionato. La sua stagione era partita nel peggiore dei modi (come ricordato proprio dal calciatore) un brutto infortunio alla caviglia lo aveva messo ai box per diverso tempo. Ora che è tornato sul campo da gioco vuole far vedere a tutti il suo valore e ci sta riuscendo grazie a delle giocate davvero incredibili. Senza dimenticare il gol importantissimo contro i neroazzurri di Simone Inzaghi. Non perdiamo latro tempo e partiamo subito con le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Le prime parole riguardano il raggiungimento di un importante traguardo personale.