Udinese – Arslan: ”Partita indimenticabile. Premiato il nostro spirito”

Dopo la sconfitta dell'Olimpico per 4-3, i protagonisti bianconeri sono intervenuti in zona mista. Le loro parole

Partita meravigliosa andata in scena all' Olimpico . All'ultimo respiro, all'ultima azione, i bianconeri hanno trovato un incredibile pareggio: 4-4. Decisivo il gol di Arslan. Nel prossimo turno, l' Udinese sarà di scena al Castellani contro l'Empoli. Ma prima di pensare al futuro, sentiamo i commenti dei giocatori friulani, in zona mista, al termine del match di oggi. Ecco le loro dichiarazioni.

L'eroe di oggi, Tolgay Arslan , è intervenuto ai microfoni di Dazn.''E’ stata una grande partita di tutti. Tutte e due le squadre hanno giocato molto bene. Alla fine, penso che nessuno si dimenticherà di questa gara . Siamo felici, abbiamo pareggiato al 96'. A fine primo tempo, eravamo sopra 1-2, ma i biancocelesti sono un grande club, con grandi tifosi e grande mister. Un punto anche per come è arrivato, per lo spirito di squadra è importante''.

Ancora una volta, l'ingresso di Fernando Forestieri è stato decisivo. Suo l'assist per la rete di Arslan. L'argentino è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. ''Punizione? Era difficile fare gol da quella posizione. Avevo visto Arslan libero e l'ho servito. Poi è stato bravo lui a segnare. In attacco c'è tanta competizione sana. Noi abbiamo fiducia nel mister e lo abbiamo dimostrato. Sia chi sta in campo e chi entra dalla panchina dà l'anima in campo. Il mister ci dice cosa fare e noi lo facciamo al massimo. Volevamo vincere per lui e per i tifosi che sono venuti a Roma. Li ringrazio per essersi fatti questo viaggio''.