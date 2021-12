Udinese – Il top e il flop della giornata di campionato: “Beto, sei unico!”

La squadra bianconera se l'è dovuta vedere con la società capitolina guidata da Maurizio Sarri. Ecco chi ha sorpreso e chi deluso

Oramai ha monopolizzato questa parte della classifica. Di chi possiamo parlare se non di Norberto Betuncal Gomes anche detto Beto. Un vero e proprio portento, oggi segna addirittura una doppietta e distrugge i difensori laziali, sfortunatamente questo non è bastato per potersi portare a casa il risultato. I due gol sono completamente diversi, uno dall'altro e non a caso fanno notare il potenziale che possiede il ragazzo portoghese. Il primo arriva di testa ed è un'incornata precisa su cui il portiere biancoceleste non può nulla. Nel secondo semina il panico tra la difesa bianconera e in velocità stacca tutti. Sfortunatamente sono arrivati tre gol, ma ne sono stati subiti quattro. Ecco il flop di giornata.