News Udinese – Arslan fa da promoter: “Turchi venite a giocare in Italia”

"Il Fenerbahce è un grande club, ma se ricevessero offerte dall'Europa dovrebbero prenderle in considerazione. Se ci fossero offerte dall'Italia, dovrebbero venire senza esitazione". In queste frasi si parla di due grandi promesse del calcio turco: Ferdi Kadioglu e Ismail Yuksek . Entrambi i giocatori sono circondati da offerte che arrivano da tutta Europa ed ora tocca alla società di Istanbul decidere il futuro di questi due giocatori. Sicuramente Tolgay ha messo una buona parola sul nostro campionato e chissà se dopo Ilkan (al Torino) ci sarà spazio per altri due giocatori che arrivano direttamente dalla prima divisione del campionato turco.

Il rinnovo di contratto

Non dimentichiamo che Tolgay, però, non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto e il suo mandato scadrà tra soli sei mesi. Ora tocca alle due parti riuscire a sancire un punto d'incontro e poter così prolungare l'esperienza in Italia del giocatore tedesco ma di origini turche. Le prossime settimane saranno molto importanti per scoprire il suo futuro. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo mercato. Attenzione ai neroazzurri che cercano un colpo a costo zero. Il capitano potrebbe salutare <<<