Udinese – Parte la caccia al rinnovo / Pereyra, Arslan e Becao i protagonisti

La dirigenza friulana deve provare in tutti i modi a rinnovare i contratti delle pedine più importanti. Ecco il punto su tutti i protagonisti

Il team bianconero si è rimesso all'opera sui campi del Bruseschi. Si parla di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e cercare in tutti i modi di mettere in difficoltà le prime della classe. Al momento l'obiettivo è sempre lo stesso e stiamo parlando di un piazzamento europeo. Nel frattempo iniziano ad arrivare voci che fanno preoccupare sul mercato. Ci sono diversi giocatori in scadenza e di conseguenza la dirigenza si deve muovere con i tempi giusti per non perdere a zero molti pezzi pregiati. Ecco il punto sui contratti di tre dei giocatori più utilizzati dal tecnico Andrea Sottil.

Il primo è senza ombra di dubbio il capitano Roberto Pereyra. Si parla di un giocatore dalle grandissime qualità che vuole continuare a fare la differenza e dire la sua. Al momento è ancora presto per il ritorno in Argentina e soprattutto per pensare ad un possibile ritiro, visto che la differenza riesce ancora a farla nel nostro campionato. Non è un caso che molte squadre siano interessate a lui e al suo contratto in scadenza il prossimo giugno. Al momento non ci sono novità sul fronte rinnovo, ma sia la Fiorentina che i neroazzurri di Simone Inzaghi sono pronti a cogliere l'occasione qualora non dovesse esserci un accordo finale tra l'argentino e la società friulana.

Arslan e Becao — Per il giocatore turco, il rinnovo sembra essere solo una formalità visto che si trova bene ad Udine e soprattutto si tratta di un pezzo importante anche per il tecnico bianconero. Il caso Becao è invece diverso, molte le squadre interessate a lui (anche dalla Premier League). Difficile una sua permanenza, ma si cercherà comunque un prolungamento di contratto per evitare un nuovo caso Stryger Larsen.