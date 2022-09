Udinese – Samardzic ed Ebosele in campo: ecco come sono andati

Partiamo dal primo giocatore impegnato sul campo da gioco: il tedesco Lazar Samardzic . Per lui poca soddisfazione con la nazionale visto che è sceso in campo per pochissimi minuti nell'incontro perso dalla sua Germania under 21. La sconfitta con la Francia molto probabilmente non fa bene all'ambiente tedesco, ma al giocatore di proprietà bianconera non fanno bene i soli sei minuti giocati più recupero. Lui ha sempre più voglia di essere protagonista, ma in questo momento non riesce ancora a trovare grandissimi spazi. Passiamo al secondo giocatore impegnato sul campo da gioco. Un altro talento di grandissimo livello.

Anche per Festy Ebosele (a caccia di tanti minuti) non arrivano buone novelle. Per lui qualche minuto in più rispetto a Samardzic, ma comunque molto, forse troppo poco per poter dire la propria. Sembra essere proprio una situazione difficile per la squadra biancoenra che sta provando in tutti i modi a fare la differenza, ma anche in nazionale alcuni dei suoi giovani non trovano spazio. Soprattutto per Ebosele questo non è un momento semplice, vista la mancanza di minuti con il club di Serie A. Cambiando completamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato bianconero. Il punto sulle trattative <<<