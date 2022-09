Hellas – Udinese / Scelto l’arbitro che dirigerà la gara di lunedì

La pausa per le nazionali è volta al termine e di conseguenza quasi tutti i giocatori stanno per fare il loro ritorno sul campo da gioco con i rispettivi club. La società bianconera non vede l'ora di tornare a dire la sua e fare la differenza. Il campionato è partito nel migliore dei modi e si vuole continuare con questo spirito, le cinque vittorie di fila devono essere solo un semplice inizio. L'avversario di questo weekend non sarà semplice da battere e da mettere in difficoltà, stiamo parlando di una squadra che non è partita nel migliore dei modi, ma ha una grande voglia di rilancio. Il team in questione è il Verona allenato da Gabriele Cioffi. Nelle ultime ore è stato scelto il direttore di gara che dirigerà questo match, ecco di chi stiamo parlando.