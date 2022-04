Notizie Udinese – Pereyra non ci sarà! / Ecco il sostituto perfetto

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro e dovrà fare a meno di uno dei giocatori più interessanti. Ecco il possibile sostituto

Il team bianconero dopo una vittoria incredibile e convincente con il Cagliari di Walter Mazzarri per 5-1, si prepara al prossimo incontro di campionato. Resta un match difficile, anche perché per la partita al Penzo tra Venezia e Udinese ci si aspetta il tutto esaurito e di sicuro un nuovo record di presenze per lo stadio degli arancioneroverdi nella massima serie. Intanto non bisogna lasciare il piede dall'acceleratore e questo il mister Gabriele Cioffi lo sa ed infatti sta preparando la formazione migliore per il prossimo incontro, anche perché bisognerà sopperire ad un'assenza molto pesante come quella del Tucu Roberto Pereyra. Ecco l'ultima idea del tecnico che potrebbe sorprendere tutti.

Il profilo

Vista la squalifica del talento argentino tutti si aspettano sin dal primo minuto il rientro di un giocatore come il tedesco con origini turche Tolgay Arslan, ma fino all'ultimo minuto assieme a Walace e Makengo potrebbe andarci anche un altro baby fenomeno. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di un altro tedesco: Lazar Samardzic. Il giocatore con origini serbe che è arrivato quest'estate dal Lipsia non ha ancora avuto la sua chance in campionato dal primo minuto, ma le sue doti balistiche potrebbero essere molto utili al tecnico toscano proprio domenica.

Così in campo

Il classe 2002 prenderebbe (a pieno regime) il posto dell'argentino e di conseguenza le chiavi della squadra potrebbero essere affidate alle sue incredibili qualità. Al momento non c'è nulla di certo, ma sicuramente un esperimento in questo punto della stagione potrebbe fare tutto tranne che male. Intanto, si continua a lavorare in vista della prossima stagione e la squadra bianconera vuole conservare i suoi talenti migliori, anche se potrebbe essere tutt'altro che semplice.