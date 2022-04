Udinese – Parte la corsa al biglietto / Nuovo record battuto

Il team bianconero si appresta a partire per la prossima trasferta. Una partita impegnativa e che non sarà facile da portare a casa

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita ed anche gli ultimi risultati utili ne sono una vera e propria dimostrazione. La squadra è riuscita a giocare in maniera bilanciata e sempre molto attenta, in questo modo è riuscita a pareggiare contro avversarie come i biancocelesti di Maurizio Sarri o la Roma di José Mourinho. Ora c'è alle porte una trasferta tutt'altro che da sottovalutare, dato che il team potrebbe decidere il futuro di una neo-promossa che lotta con tutte le sue forze per non ritornare subito nella seconda categoria del calcio italiano. Intanto la partita si rivela incredibile sotto diversi punti di vista. Proprio oggi è stato battuto un nuovo record.

Il primato

L'incontro in programma per domenica potrebbe rivelarsi importante non solo per le varie ragioni di campo, ma anche perché lo stadio del Venezia (il Penzo) potrebbe raggiungere il tutto esaurito e di conseguenza le zebrette dovranno combattere in una vera e propria bolgia che proverà in tutti i modi a condurre il suo team alla vittoria. Data la vicinanza della trasferta e il momento a dir poco positivo che sta vivendo il team di Gabriele Cioffi ci si aspetta un esodo vero e proprio da parte dei tifosi bianconeri. Il clima si prospetta a dir poco incandescente.

La situazione

Il match è in programma per domenica pomeriggio alle ore 15 e sarà in diretta esclusivamente su DAZN. L'Udinese dovrà fare a meno del suo faro di centrocampo, stiamo parlando dell'argentino Roberto "El Tucu" Pereyra che salterà l'incontro per somma di ammonizioni. Dall'altra parte ci si aspetta un Venezia al completo e di conseguenza una squadra pronta a dare tutto, proprio come detto in precedenza.