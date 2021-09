Notizie Udinese – Bianconeri in campo / C’è un’assenza importante

Questa mattina, i bianconeri sono tornati ad allenarsi al Bruseschi per preparare il match contro il Napoli

L'Udinese vuole continuare a stupire tutti. I friulani si trovano al quinto posto in classifica a quota sette punti. Adesso, è il momento di fare sul serio. Lunedì contro il Napoli servirà una vera impresa , ma i bianconeri sono pronti alla battaglia. Il match inizierà alle 20:45 e sarà possibile vederlo in diretta su Dazn . Nel frattempo, i ragazzi di Gotti, sono tornati al Bruseschi ad allenarsi per preparare al meglio questo importante incontro. Scopri insieme a noi le novità dell'ultima seduta. C'è un'assenza importante.

Questa mattina è andata in scena la seconda seduta di allenamento della settimana. Dopo la vittoria di La Spezia, infatti, Gotti aveva concesso due giorni di riposo alla squadra. Oggi, la seduta è stata divisa in due parte. Nella prima ora, il team ha lavorato in palestra, mentre successivamente è sceso in campo per dedicarsi alla tattica ed alla tecnica. C'è stata però un'assenza importante, ovvero quella di Nahuel Molina. L'argentino si è allenato a parte. Tuttavia, potrebbe essere solo a scopo precauzionale, visto che il classe '98 è reduce da un tour de force, causa Nazionale. Domani la situazione sarà più chiara. Novità per Success. Il nigeriano, prima è tornato in gruppo, poi ha proseguito a parte con giri di campo, scatti e allunghi. Lavoro personalizzato per Udogie. Ma andiamo a vedere le possibili scelte di mister Gotti.