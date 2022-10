Udinese-Atalanta / Scelto l’arbitro del big match di domenica

Il prossimo incontro di campionato si avvicina e per l'udinese sarà una grandissima chance e un grandissimo banco di prova. L'avversario di giornata sarà la seconda squadra che ha sorpreso tutti in questo avvio di campionato, stiamo parlando dell'Atalanta di Giampiero Gasperini. Nessuno si sarebbe aspettato sia gli orobici che i friulani in testa alla classifica dopo nove giornate del torneo iridato. Di conseguenza la partita che si giocherà domenica pomeriggio alla Dacia Arena è classificabile come un vero e proprio big match. L'Udinese vuole continuare a stupire e non ha nessuna intenzione di farsi fermare dalla Dea. Nel frattempo la Lega ha deciso chi arbitrerà l'importante sfida che può decidere la nuova capolista.

Sono tantissime le gare dirette da Doveri, ben diciannove. In tutti questi incontri l'Udinese (principalmente) non è mai riuscito a fare una gran bella figura, visto che ha perso nella maggior parte dei casi. Il ruolino di marcia momentaneo dice: quattro vittorie, sette pareggi ed otto sconfitte. Numeri non proprio confortanti in vista di una partita di estrema importanza. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato bianconero. Oggi non arrivano ottime notizie per i fans friulani, visto che un campioncino potrebbe essere ceduto il prossimo gennaio. Samardzic non è al sicuro <<<