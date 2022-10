Udinese-Atalanta / Ecco le formazioni ufficiali: Sorprese a tutto spiano

Il team bianconero è pronto per il nono incontro di questo campionato. Siamo a sei vittorie di fila e si vuole continuare questo percorso incredibile. Alla Dacia Arena arriverà un'altra sorpresa del torneo italiano: l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Quella che inizierà alle tre in punto si prospetta una vera e propria sfida non adatta ai deboli di cuore. Due squadre che amano giocare a viso aperto e soprattutto schiacciare nella metà campo avversaria l'opponente di turno. Ad un'ora dal match arrivano le prima informazioni importanti, non perdere le decisioni fatte dai due tecnici. Ecco quali saranno i ventidue titolari di giornata.

Sia da una parte che dall'altra le sorprese sono sotto tutti i punti di vista. In difesa non ci sarà (per la prima volta in stagione) un giocatore fondamentale come Rodrigo Becao. Al suo posto Enzo Ebosse che deve rilanciarsi dopo una prestazione non positiva in quel di Sassuolo. Il centrocampo è confermato in toto, ma anche in questa occasione c'è una sorpresa perché Samardzic ed Arslan sembravano favoriti. L'Atalanta, invece, sorprende sempre in attacco perché Muriel supera Hojlund, ma i due trequartisti cambiano ogni giornata. Mario Pasalic e Lookman sono le scelte odierne con giocatori come Ruslan Malinovski pronti per entrare e spaccare la partita. Cambiando rapidamente argomento, non perdere tutte le ultime dichiarazioni fatte da un'importante leggenda bianconera. Una delle bandiere più importanti di tutte ha detto la sua: Zico. Ecco le parole del colpo che ha fatto sognare un'intera popolazione <<<