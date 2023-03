Udinese-Atalanta / Gasperini rinuncia a Scalvini: ecco chi lo sostituirà

Si avvicina l'incontro tra l'Atalanta di Giampiero Gasperini e l'Udinese di Andrea Sottil. Le ultime che arrivano dai campi d'allenamento

Il team guidato da Andrea Sottil è arrivato ad un momento in cui non si può più sbagliare. L'incontro con l'Atalanta che si giocherà questo sabato pomeriggio è a dir poco fondamentale sotto tutti i punti di vista. Stiamo parlando di una partita di grande spessore e che tutte e due le squadre hanno l'obbligo di portare a casa. L'Udinese lavora in maniera copiosa al Bruseschi per cercare in tutti i modi di tornare a quel successo che manca da davvero troppo tempo. Nelle ultime ore arriva una notizia tutt'altro che felice per la compagine bergamasca. Uno dei titolarissimi non potrà partecipare all'incontro. Ecco di chi stiamo parlando.

Il protagonista dell'articolo è il difensore centrale e mediano all'occorrenza: Giorgio Scalvini. Stiamo parlando di un talento molto importante per il team che ha grande interesse nel continuare a farsi notare sia per entrare con continuità nel giro della nazionale che per poter ambire ad una società di primissimo livello. Questo infortunio sicuramente non fa bene a lui, ma soprattutto al tecnico della formazione orobica. La distorsione alla caviglia rimediata nell'incontro con i rossoneri non gli ha permesso di allenarsi nel corso di questi giorni e di conseguenza di alzare definitivamente bandiera bianca. Andiamo a vedere chi potrà sostituire uno dei talenti più importanti del nostro calcio.

Si scalda il sostituto — Per poter sostituire un calciatore come Scalvini è probabile che l'Atalanta vada a puntare su un altro difensore di grande caratura, ancora giovane e che soprattutto con le sue giocate può fermare le offensive bianconere. Stiamo parlando del turco Merih Demiral. Da quando è approdato a Bergamo non ha trovato moltissimo spazio e questa potrebbe essere una grande occasione per rilanciarsi in vista del finale di stagione.