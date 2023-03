Mercato Udinese – Deulo ufficialmente in stand-by? Macché, dicono di lui…

Il giocatore bianconero dovrà restare ai box per ancora diverso tempo, ma questa estate si prospetta davvero incandescente per l'attaccante

Gerard Deulofeu sta attraversando l'ennesimo momento difficile della sua carriera. Dopo il lungo calvario nel primo anno di Udinese, finalmente si era tolto diverse soddisfazioni nel corso della passata stagione, dove ha messo a referto dei numeri davvero incredibile. Quest'anno, però, è cambiato tutto di nuovo. Prima un addio molto complicato in cui nonostante la squadra viaggiava a vele gonfie, lui non riusciva a trovare la via del gol. Poi l'infortunioall'ultima giornata prima della pausa contro il Napoli di Aurelio de Laurentiis e la lunga convalescenza che lo ha tenuto fuori dai giochi per diverso tempo. Quando è rientrato contro la Samp, però, è arrivato il K.O. definito e l'operazione al crociato che lo terrò fuori dai giochi per il resto della stagione.

Adesso non si può fare altro che aspettare in un suo rientro, ma questa estate tutto potrebbe cambiare e potrebbe farlo in maniera definitiva. Non dimentichiamo che il sogno confermato di Deulofeu è quello di andare a giocare in un club che disputa la Champions League. La scorsa estate ci era andato molto vicino, proprio dopo una lunghissima trattativa con i campani citati in precedenza, ma alla fine Spalletti e Giuntoli puntarono solo su Kvicha Kvaratskhelia. Ora, però potrebbero suonare altre sirene e questa estate diventare ancora più pericolosa della precedente.

Tante pretendenti — Non dimentichiamo che le pretendenti per il calciatore spagnolo (fino all'infortunio) erano tante. Prima su tutte l'Aston Villa di Unai Emery che voleva a tutti i costi il giocatore spagnolo. Poi anche il Tottenham di Antonio Conte che addirittura aveva chiuso la trattativa, ma poi l'infortunio ha fermato tutto. Quest'estate non è da escludere che potrebbero ritornare alla carica e per l'Udinese sarà difficile dire di no visto che i trequartisti iniziano a diventare troppi.