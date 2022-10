Udinese-Atalanta / La Dea in emergenza difensiva: il punto sugli assenti

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Una squadra che è partita in maniera incredibile ed ha tutte le intenzioni di continuare in questo modo. Le sei vittorie di fila sono un vero e proprio record storico per i bianconeri, visto che mai nessuna società era riuscita in un'impresa di questo tipo. Il match di domenica, però, sarà contro un'altra squadra di assoluto livello e che ha tutti gli interessi nel fare la differenza e mettere in difficoltà il team di Andrea Sottil. L'Atalanta si avvicina al match della Dacia Arena, ma sa che dovrà fare a meno di diversi calciatori in difesa. Ora tocca a mister Giampiero Gasperini cercare di mettere una pezza.