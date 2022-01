Udinese – Atalanta / Le probabili formazioni: si giocherà?

La squadra bianconera si avvicina al prossimo incontro di campionato. Ancora non si sa se scenderà in campo. Tutti i dettagli e le ultime

Siamo tutti a conoscenza del momento che sta vivendo la formazione bianconera, ma con le nuove regole emanate dalla Lega Calcio, domani la società bianconera è costretta a scendere in campo. Deve fare un lavoro egregio la dirigenza per poter guadagnare il rinvio del match e la possibilità di poter decidere il vincitore sul campo. Al momento i positivi in casa friulana sono quindici (tre componenti del gruppo squadre e ben dodici giocatori). I numeri, sfortunatamente, sono impietosi e di conseguenza risulta quasi impossibile scendere in campo con tutti questi forfait. I giornali sportivi più importanti d'Italia hanno comunque ipotizzato delle probabili formazioni. Andiamo a vedere quale potrebbe essere l'undici iniziale secondo la Gazzetta dello sport .

Secondo la Gazzetta dello Sport si dovrebbe negativizzare il portiere atalantino Juan Musso, indisponibile per la scorsa giornata, ma che in questa risulta tra i titolari. Sulle fasce viene scelta la coppia titolarissima di questa prima parte di stagione, stiamo parlando di Maehle e Zappacosta. Come detto in precedenza, per la squadra friulana sono poche le indecisioni, visto che quasi tutti i giocatori disponibili scenderanno in campo e probabilmente in panchina potrebbero esserci solo i portieri di riserva. Intanto andiamo a vedere le ultime sul mercato bianconero. I Pozzo hanno un piano <<<