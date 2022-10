Notizie Udinese | L’attacco al comando: sfida tra bocche da fuoco

Nella sfida casalinga dello scorso anno la formazione di Sarri non andò oltre il pari. Una partita rocambolesca che si concluse sul risultato di 4-4: la sfida con più gol segnati della passata stagione di Serie A. Ben otto le reti delle due squadre in quel confronto. Immobile, Milinkovic, Pedro e Acerbi sul tabellino dei marcatori biancocelesti. La doppietta di Beto, Molina e Arslan per le reti degli ospiti. Una partita infinita che si giocò per 100', causa i dieci minuti di recupero concessi dall'arbitro. Il motivo? Tre espulsioni: Patric per i biancocelesti, Molina e Walace per l'Udinese. Insomma, una sfida che non è passata inosservata. E domenica tornano ad affrontarsi all'Olimpico in un insolito "scontro diretto" dal sapore tutto europeo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulle trattative in entrata. Due giocatori svincolati possono arrivare. Ecco il piano del direttore Marino <<<