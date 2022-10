Mercato Udinese – L’Everton fa paura e Becao non aiuta: il punto

Il team bianconero si gode questa partenza di campionato, con una squadra che in sole nove giornate è riuscita a collezionare ben sei vittorie di fila (un vero e proprio record) e inoltre anche due pareggi mettendo a segno un filotto di otto risultati utili consecutivi. Adesso arriverà una vera e propria prova del nove contro una squadra che sa come fare la differenza e soprattutto in un grande stato di forma: i biancocelesti di Maurizio Sarri. Quella di domenica, però, non è l'unica situazione difficile che dovrà superare l'Udinese nel prossimo futuro. Da Liverpool arrivano delle notizie poco confortanti che riguardano il difensore centrale brasiliano Rodrigo Becao .

Con un contratto che va in scadenza tra un anno e mezzo, più precisamente nel luglio del 2024, la squadra inglese allenata dalla leggenda Frenkie Lampard non può fare altro che fiutare un vero e proprio affare. Abbiamo visto quanto stia sorprendendo e rendendo bene in queste prime giornate Rodrigo Becao. Proprio per questo motivo l'Everton potrebbe affondare il colpo la prossima estate. Ricordiamo che i Pozzo non vendono punti cardine durante il mercato invernale. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulle trattative in entrata. Due giocatori svincolati possono arrivare. Ecco il piano del direttore Marino <<<