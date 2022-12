Notizie Udinese – Attacco da paura, ma il primato resta un altro

Il team continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo sono usciti dei dati molto importanti in attacco

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Si parla di una società che vuole continuare a sorprendere. L'ottavo posto raggiunto fino ad ora è solo un punto di partenza in vista della seconda parte della stagione. L'idea è quella di essere protagonisti sin da subito e solo in questo modo si può continuare a sognare. Un piazzamento tra le prime sette sarebbe un obiettivo incredibile. Anche perché significherebbe il ritorno all'interno di una competizione europea. Nel frattempo ci sono diversi dati che vanno fatti notare, visto che la squadra sta segnando davvero tanto e di conseguenza anche i numeri parlano chiaro. Andiamo a vedere il record che è stato sfiorato nel corso di questo anno solare.

Il 2023 è stato (senza ombra di dubbio) uno degli anni migliori per l'attacco della squadra del Friuli Venezia Giulia. Dal primo di Gennaio ad oggi sono arrivati ben 59 gol, un dato davvero notevole visto che si tratta del secondo più alto nella storia del club. Solo nell'anno solare del 2011 l'Udinese ha segnato di più: 64 gol. I gol sono stati suddivisi in maniera quasi equa, visto che la squadra allenata da Gabriele Cioffi ha segnato di più, ma allo stesso tempo ha giocato anche più partite. Alla fine si contano 35 gol arrivati sotto la gestione del mister ex Verona e 24 da Agosto fino alla pausa per il Mondiale.