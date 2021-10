News Udinese – Continua la preparazione / Attenzione a Sinisa

Il tecnico bianconero Luca Gotti continua la preparazione sui campi del Bruseschi. Intanto Sinisa escogita dei cambiamenti

Redazione

Si continua a lavorare in vista dell'ottava giornata del massimo campionato di calcio italiano. L'Udinese se la dovrà vedere contro un Bologna in super forma e reduce da un incredibile 3-0 rifilato ai biancocelesti di Maurizio Sarri. La squadra del presidente Giampaolo Pozzo, invece, proprio prima della pausa è riuscita a smuovere la classifica, grazie al pareggio contro la Sampdoria, in un match molto divertente che si è concluso 3-3. Da lunedì l'Udinese e da ieri anche il Bologna hanno iniziato a lavorare in vista del prossimo match. Ecco tutte le novità e le ultime dai campi d'allenamento.

Qui Bologna

La squadra allenata da Sinisa Mihajlovic si è ritrovata ieri, assenti diversi giocatori. Praticamente tutti i nazionali. Tornato in gruppo, senza problemi e con molte certezze sulle spalle Marko Arnautovic, l'unico ad eseguire un lavoro differenziato è stato Schouten. Il prossimo allenamento è stato fissato per oggi alle ore 15. Nella sessione di ieri dopo le fasi di riscaldamento, la squadra ha svolto degli esercizi tecnico tattici ed anche un buon programma di atletica. Già oggi dovrebbero tornare dei nazionali, anche se è molto difficile che possano iniziare subito la preparazione in vista di domenica, si prospetta lavoro di scarico.

Qui Udine

Ieri è scesa in campo la compagine friulana, anche lei, a sua volta, sta preparando il match di domenica. Nello scorso pomeriggio, dopo le classiche fasi di attivazione, la squadra ha lavorato tutta assieme sulla tattica e sulla tecnica. La nota positiva è il ritorno in campo di Ignacio Pussetto. Bisogna ancora aspettare per Nehuen Perez e Mato Jajalo. Il prossimo appuntamento è stato fissato per questa mattina. Oggi dovrebbero tornare anche i primi nazionali. Non finisce qua, importanti novità sul mercato. Si studia un colpo da urlo, un giocatore clamoroso. I tifosi non stanno più nella pelle. Ecco di chi stiamo parlando <<<