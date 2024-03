News Udinese – Attenzione al cartellino: sono ben cinque i diffidati

I calciatori coinvolti sono soprattutto in difesa e molti di questi hanno un ruolo da assoluti protagonisti. Il più importante è sicuramente Nehuen Perez. L'argentino, infatti, si trova già a quota quattro ammonizioni. Assieme a lui anche Kristensen e Ferreira. Non solo in difesa, ma dubbi anche in attacco come Thauvin e Success che si trovano nella stessa identica situazione.