Notizie Udinese – Attenzione alle diffide / 4 giocatori a rischio squalifica

L'Udinese si avvicina a grandi falcate ai prossimi incontri di campionato. Non arrivano belle notizie dal Bruseschi, visto che sono ben quattro i giocatori a rischio squalifica nel corso dei tre match che stanno per arrivare. Il primo è Destiny Udogie che è diffidato da prima della pausa nazionali e con un solo giallo rischia seriamente di dire addio anticipatamente all'Udinese. Vedremo se nelle prossime giornate riuscirà a mantenere i nervi saldi ed evitare l'ammonizione. Assieme a lui c'è anche il centrocampista sloveno Sandi Lovric. Quattro ammonizioni e la certezza che al prossimo giallo scatta la giornata di stop. Il terzo giocatore è Festy Ebosele che proprio contro la viola ha ricevuto l'ennesima ammonizione della sua stagione. Ultimo in questa speciale graduatoria è Isaac Success. Per il nigeriano questo non è il problema principale, visto che sta ancora cercando di recuperare da un infortunio.