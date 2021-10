Sampdoria-Udinese / Il top e il flop di questa giornata: “Così non va”

Si conclude la settima giornata di campionato per la società bianconera. Ecco chi è stato il top e chi il flop in questo match

Si conclude la settima giornata di campionato . Oggi un match a dir poco spettacolare tra Sampdoria ed Udinese manda in pausa per due settimane i giocatori bianconeri. Dato che il prossimo appuntamento è fissato tra ben 14 giorni. I tifosi non possono rimanere delusi, visto che la partita è stata un vero e proprio rollercoaster di emozioni e ribaltamenti di fronte. La redazione di MondoUdinese.it ha scelto il miglior giocatore e il peggiore in campo quest'oggi. Ecco di chi stiamo parlando. La prestazione analizzata nel dettaglio .

Il migliore in campo oggi è senza ombra di dubbio l'acquisto dell'ultimo giorno di mercato. La prima punta che arriva dal Portogallo, stiamo parlando di Norberto Betuncal anche detto Beto. Un giocatore a dir poco clamoroso, oggi è stato veramente incredibile, ha messo in crisi la difesa bianconera ed entusiasmato per il grande duello con Colley che è durato 90 minuti, in cui non è mancato nulla. Trova anche il suo primo gol in Serie A, di conseguenza una giornata che sarà quasi sicuramente indimenticabile per lui. Ora ha altre due settimane per continuare a lavorare e presentarsi dopo la sosta in maniera ancora più devastante. Come ogni partita se c'è un top deve esserci anche un flop. Ecco di chi parliamo.