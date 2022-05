Notizie Udinese – Tanti auguri al patron: Pozzo compie 81 anni

Il team bianconero ha concluso la sua stagione ed oggi si ferma per fare gli auguri al presidente Giampaolo Pozzo

Il team bianconero ha iniziato ufficialmente e a tutti gli effetti le vacanze in vista dell'inizio della prossima stagione. Ora come ora, tutti i componenti della società bianconera avranno qualche un mesetto da vivere in tranquillità con le proprie famiglie e cercando di recuperare dalle fatiche della stagione appena passata. Si parla di una squadra che non vede l'ora di ritrovarsi e soprattutto scoprire di più sul suo futuro. Gli addii sicuramente peseranno in vista dell'annata che verrà, visto che hanno alzato bandiera bianca sia Gabriele Cioffi che Gerard Deulofeu. Per loro si prospetta un futuro lontano da Udine. Oggi, però, bisogna fare gli auguri all'uomo più importante nella storia dell'Udinese, stiamo parlando del Paron Giampaolo Pozzo. Ecco il video messo sui social dalla società per congratularsi con il presidente.

Il video

Una carrellata di immagini per augurare al meglio gli 81 anni del presidente che ha fatto la fortuna di questa società. Un uomo che è riuscito a portare stabilmente una squadra di provincia come l'Udinese nella massima serie del calcio italiano. Oramai sono quasi trent'anni che i bianconeri festeggiano la permanenza nella massima serie e bisogna pensare che prima di questo ciclo solo due volte si era riusciti a raggiungere un'importante traguardo come questo. Sicuramente il paron ha intenzione di continuare a gestire il club e fare la differenza come sempre, facendo appassionare i fans a questa società.

Il futuro

Nel futuro ci si aspetta l'ennesimo ritorno in Europa, palcoscenici che l'Udinese ha già calcato e non vede l'ora di farlo per una seconda volta. Come sempre, però, ci vuole progettualità e voglia di fare molto bene nonostante le diverse difficoltà.