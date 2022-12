News Udinese – Auguri ad Arslan / Un nuovo fiocco a tinte bianconere

La squadra bianconera continua a godersi il successo che è arrivato dopo quasi tre mesi dall'ultima volta. Il 2-0 di ieri pomeriggio contro un Lecce che ha fatto la differenza solo per i quindici minuti, fa schizzare il morale dei giocatori a mille. Adesso occorre confermare queste prestazioni anche in vista delle prossime amichevoli e soprattutto se si vuole fare bene dal quattro di gennaio in poi, data in cui prenderà il via il campionato di Serie A con la partita contro l'Empoli. Quella di ieri non è una data importante solo per il ritorno alla vittoria, ma anche e soprattutto per la nascita di un nuovo bianconero, stiamo parlando del terzogenito di Tolgay Arslan.