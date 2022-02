News Udinese / Avete visto le ultime su Silvestri? Difficile ma si può fare!

Avete sentito le ultime su Silvestri? Il portiere friulano si è posto un duplice obiettivo. Non è impossibile ma sarà difficile: il punto

Marco Silvestri, è determinato e grintoso e punta alla Nazionale. Lo confermano queste sue parole: “La nazionale italiana è da sempre il mio sogno. La scorsa stagione sono stato con la squadra ed è stato meraviglioso". Il numero 1 fa riferimento alla convocazione di ottobre del 2020, in cui non ebbe purtroppo la possibilità di esordire. È consapevole che per poter ottenere l'ambita chiamata serve anche altro, infatti, giocare ogni settimana è il modo migliore per mostrare chi sei, ma non basta. L'Italia ha Donnarumma in porta e lui è sicuramente il numero 1. Ma dietro di lui ci sono anche altri giovani notevoli. Quando Silvestri è tra i pali vuol mostrare quello che sa fare, in quanto ogni gara è un’opportunità da sfruttare. Ma non finisce qui.

Silvestri (30 anni) sente che con l'età sta migliorando che non si finisce mai di imparare affinando le proprie capacità, continuando a lavorare duro. E non è facile paragonarsi al mitico Donnarumma; essendosi allenato con lui, sa riconoscere quanto è bravo, anzi, eccezionale. Silvestri con l'Udinese, da quest'estate, ha giocato21 gare e inanellato 6 clean sheet. In campo, grazie all'allenatore Gabriele Cioffi, cerca diverse soluzioni, che dipendono dal tipo di partita che si vuole interpretare. Nel calcio moderno gli allenatori chiedono soprattutto ai propri portieri di saper gestire molto bene la palla con i piedi. Lo stopper di Marco Silvestri è fondamentale ed un suo errore può essere purtroppo fatale. E non è ancora tutto...

L'Udinese ha come obiettivo quello di migliorare la propria posizione in classifica e Silvestri ne è cosciente e la sua squadra può senz'altro far molto meglio anche se ora sembra difficile. I giocatori sono un po' demotivati perché sono scivolati un po' giù in classifica, ma le prossime gare verranno sicuramente affrontate con positività. Quindi Silvestri ha un doppio obiettivo: conquistare la Nazionale e riportare l'Udinese in posizioni più conformi al valore della squadra.