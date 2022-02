News Udinese – Pereyra rassicura tutti: ecco le sue dichiarazioni

Il giocatore bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi impegni. Andiamo a vedere tutte le ultime e quando ci sarà il rientro

Il team bianconero deve ricominciare a correre e deve farlo il prima possibile. Non sono più ammessi errori. La squadra continua a lavorare in vista del prossimo incontro e bisogna anche cancellare la tremenda sconfitta di domenica pomeriggio, quando al Bentegodi la squadra allenata da Gabriele Cioffi è uscita sconfitta in maniera pesante: 4-0. Il match di domenica sarà proibitivo , dato che la sfida avverrà contro una squadra che si sta giocando la qualificazione alla prossima Champions League, però serve una prova di carattere da pare di tutto il team. Quasi sicuramente ci sarà anche un rientro importantissimo , lui non ha nessuna intenzione di mollare. Ecco di chi stiamo parlando.

Finalmente il trequartista argentino annuncia di essere pronto per domenica . Il big match della Dacia Arena oltre che il suo ritorno potrebbe anche vedere diverse novità di formazione. La squadra continua a preparare intensamente la prossima partita, ma l'avversario resta un ostacolo difficile da sormontare. La probabile formazione in vista di domenica sera.

Se ci dovesse essere l'argentino allora potrebbe esserci una variazione molto importante anche sotto il punto di vista del modulo. Dal 3-5-2 si potrebbe passare ad un più offensivo 3-4-2-1, questo potrebbe servire per togliere ogni dubbio di formazione e permettere alla squadra di raggiungere la via della rete più facilmente. Vanno comunque monitorate le condizioni del trequartista spagnolo Gerard Deulofeu, che non è uscito al meglio dopo lo scorso incontro. Intanto non perderti tutte le ultime sul prossimo match. Se Atene piange, sicuramente, Sparta non sta ridendo. Ecco le novità in avvicinamento alla partita contro i biancocelesti. Tutto nei dettagli <<<