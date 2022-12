Udinese – L’avventura dell’ex Di Michele è già terminata: arrivato l’esonero

Il giocatore bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo non arrivano belle notizie per l'ex

Redazione

Il centravanti ha avuto una carriera di altissimo livello e l'obiettivo è quello di potersi replicare anche sulle panchine del calcio italiano. L'obiettivo di Di Michele è stato chiaro sin dai primi giorni e di conseguenza si parla di un tecnico che ha preferito partire dal basso per cercare una scalata graduale e non iniziare sin da subito con una panchina di peso ed il rischio di bruciarsi tutta la sua esperienza. Nel corso di questa stagione è arrivata la prima grande occasione della sua brevissima carriera. Dopo qualche allenamento delle giovanili, la Turris ha scelto lui come tecnico per la prima squadra. Questo è sicuramente uno di quei treni che passano una sola volta ed infatti l'ex bomber non ci ha pensato su due volte.

L'avventura per il mister è iniziata sin da subito in maniera tutt'altro che positiva. Basta pensare che prima di ottenere il suo primo punto tra i professionisti ha dovuto attendere ben tre partite. Prima di ottenere la sua prima vittoria, invece, ci sono voluti addirittura sei incontri e di conseguenza con un bottino così magro il suo futuro non poteva essere altro che scritto. L'esonero è solo la ciliegina sulla torta di una prima esperienza tra i professionisti in cui si sono viste tutte le lacune di un ottimo giocatore, ma di un tecnico ancora acerbo.

I prossimi passi — Ora David resterà senza panchina fino alla fine della stagione (salvo clamorosi imprevisti). Poi da quest'estate in poi il suo obiettivo sarà quello di rimettersi in gioco e trovare una sfida che possa rilanciarlo sotto tutti i punti di vista.