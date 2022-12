News Udinese – Il doppio ex Di Michele: “Niente di meglio del West Ham”

Il team bianconero si prepara ai prossimi incontri amichevoli. La prima partita in programma è quella di domani pomeriggio contro il West Ham

L'ex attaccante bianconero David Di Michele ha fatto il punto su questa stagione per i bianconeri ed anche in vista dei prossimi impegni, visto che si tratta di un doppio ex. Infatti l'attaccante italiano ha giocato anche nel West Ham per buona parte della sua carriera e non si può negare che è rimasto ancora legato a quei colori. Non perdere tutto il punto di vista del bomber sull'incontro che prenderà il via domani pomeriggio. Di Michele ha spiegato nei dettagli perché è ottimale partire subito contro una grande squadra e non con delle amichevoli troppo semplici da giocare e probabilmente anche da vincere.

"Niente di meglio che ripartire subito contro una squadra fisica come il West Ham e una tecnica e fisica come l'Athletic Bilbao per alzare subito l'agonismo, e ci leggo anche un chiaro messaggio di Sottil alla squadra". L'attuale tecnico della Turris ha subito rincarato la dose, ricordando che da qua al quattro di Gennaio non manca moltissimo tempo e di conseguenza bisogna lavorare in maniera attiva per poter partire subito con la marcia giusta impostata e pronta per fare la differenza sul campo da gioco. Non finisce qua l'intervista dell'ex bomber. Ecco il suo pensiero sulla squadra allenata dal tecnico Andrea Sottil.

La ripresa — "Bisogna riabituarsi ai ritmi del campionato e prima lo si fa e meglio è, anche perché la sosta porta delle incognite. È difficile capire che Udinese si rivedrà". Inoltre ha aggiunto che proprio il mister non vede l'ora arrivino questi match impegnativi per rimettere in sesto la squadra e potersi preparare in vista di una seconda parte di stagione molto intensa. Si conclude qua l'intervista all'ex giocatore sia dell'Udinese che del West Ham.