News Udinese – I prossimi avversari fanno paura / L’ultimo colpo

La squadra che sfiderà il team bianconero nell'immediato futuro è pronta e non vede l'ora di mettere in difficoltà i friulani

Stiamo parlando di uno dei team più in forma di questa Serie A, dopo una prima parte di stagione a dir poco eccellente, stanno continuando a non deludere ed anzi a migliorare. Cancellate le ultime stagioni in cui avevano raccolto e seminato pochissimo, infatti i risultati sono stati abbastanza eloquenti. Ad affrontare la Fiorentina, però, ci sarà un Udinese rinato, una società in grado di cambiare totalmente la sua condizione e di aver capito ed imparato dai propri errori. Bisogna continuare a lavorare con un solo obiettivo e cercare in tutti i modi di poter ottenere i tre punti, anche se dall'altra parte ci sarà una vera e propria corazzata che si è addirittura rafforzata. Andiamo a scoprire le ultime su questo incontro.

Il nuovo innesto

Gli avversari scenderanno in campo con il coltello tra i denti, non solo per ottenere un posto in Europa (obiettivo che non viene raggiunto da oramai troppo tempo), ma anche per poter dimostrare a tutti la nuova entità della Fiorentina che è diventata uno squadrone a tutti gli effetti. Nelle ultime ore, infatti, è arrivato un nuovo giovanissimo prospetto pronto a far parlare di se e con la voglia di spaccare. Stiamo parlando dell'ex Lille Ikoné. Un vero e proprio portento alla corte di Vincenzo Italiano. Sarà difficile fermarlo per la retroguardia bianconera, che comunque ci metterà tutto il suo impegno.

Le ultime

Gli allenamenti per la squadra guidata da Gabriele Cioffi incominceranno solo il 30 di Dicembre, con una pausa il primo di Gennaio per poter festeggiare l'inizio dell'anno. Sarà un vero e proprio campo di guerra quello del Bruseschi, come preannunciato dal tecnico bianconero. Intanto andiamo a vedere le ultime sul mercato del team friulano. Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha iniziato a muoversi e si sta cercando in tutti i modi l'occasione. Ecco le ultime <<<